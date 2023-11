Dragostea-i eternă pân’ se termină cash-ul Catalin Cherecheș, primarul din Baia Mare pentru care socrii au intrat dupa gratii ca sa-l scape pe el, nu ar fi chiar strain de incercarea de mituire a judecatoarei de la Cluj, care urma sa ii dea sentința definitiva de condamnare. Surse bine informate au declarat pentru Sursa Zilei ca dosarul procurorilor DNA cuprinde și […] The post Dragostea-i eterna pan’ se termina cash-ul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Soacra și socrul primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, au fost reținuți pentru 24 de ore, joi, de procurorii DNA. Sunt acuzați de dare de mita și complicitate la dare de mita. Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches a declarat ca ceea ce a facut soacra sa este o „cretinatate” și nu a exclus…

- Surse judiciare afirma pentru autorul acestui material ca soacra lui Catalin Cherecheș ar fi fost reținuta pentru 24 de ore de catre procurorii anticorupție din Cluj.Reținerea, susțin acestea ar fi operat in cursul nopții, dupa audieri maraton, iar in cursul zilei de joi aceasta urmeaza sa fie prezentata…

- Soacra primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, ar fi fost prinsa in flagrant de procurorii DNA, cand oferea o mita de 50.000 de euro mamei unei judecatoare de la Curtea de Apel Cluj, care urma sa dea sentința deinitiva pentru fiul sau. Conform unor surse judiciare, judecatoarea a fost cea care…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, proaspat casatorit, a ajuns joi dimineața la urgența, acuzand dureri in piept. Edilul trebuia sa ajunga, joi, la Curtea de Apel Cluj, unde magistrații ar trebui sa dea sentinta definitiva in dosarul in care a fost condamnat la 5 ani cu executare pentru luare…

