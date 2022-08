Stiri pe aceeasi tema

- ”M-am nascut sașiu, balbait, cu toate componentele unui eșec enorm”, spune Malaele, genialul artist ce a caștigat prin talentul sau inconfundabil milioane de romani. In prima zi calendaristica a lunii august, Horațiu Malaele sarbatorește 70 de ani, conform certificatului sau de naștere. De fapt, genialul…

- Saptesprezece congresmeni americani – inclusiv aleasa democrata in ascensiune Alexandria Ocasio-Cortez – au fost arestati la Washington, in urma unei manifestatii in apararea dreptului la avort, informeaaza News.ro. ”Am arestat, in total, 35 de persoane”, inclusiv ”17 membri ai Congresului”, deoarece,…

- Numaratoarea inversa pentru Cupa Mondiala 2026 incepe cu adevarat joi, cand fanii fotbalului din Canada, Mexic și Statele Unite vor afla daca orașele lor au fost selectate pentru a gazdui turneul la care participa 48 de echipe. La patru ani dupa ce FIFA a selectat candidatura celor trei țari din America…

- Studioul Paramount Pictures a fost dat in judecata de familia unui scriitor, al carui articol a stat la baza filmului Top Gun original din 1986, pentru incalcarea drepturilor de autor asociate din cauza lansarii sequel-ului Top Gun: Maverick, informeaza Agerpres. Potrivit unei plangeri depuse la Tribunalul…

- Soțul presedintei Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, Paul Palosi (82 de ani), a fost reținut in regiunea Napa din California, potrivit DailyMail. Cauțiunea a fost stabilita la 5.000 de dolari. El a fost saltat de poliție pentru conducerea sub influența alcoolului. Fii la curent…

- O persoana a murit si patru au fost ranite grav, duminica, dupa mai multe focuri de arma trase intr-o biserica, conform anuntului facut de politia din Districtul Orange al statului California, la o zi dupa atacul din statul New York, transmite AFP.

- Toronto va deveni, incepind din toamna, primul oras din Canada care va avea o selectie de restaurante inscrise in Ghidul Michelin, celebrul catalog gastronomic francez. ''Extinderea noastra la Toronto reprezinta cea de-a cincea destinatie a Ghidului Michelin in America de Nord dupa New York, Washington,…

