- Un tanar, in varsta de 28 de ani, a fost ucis in bataie de mama și tatal unei tinere de 19 ani, cu care venise sa se intalneasca, in locuința acesteia, din Arpașu de Jos, județul Sibiu.

- Un turist spaniol a murit calcat in picioare de un elefant dupa ce a coborat din masina pentru a face poze intr-un parc sud-african din apropiere de Johannesburg, au anuntat marti autoritatile, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- In cadrul emisiunii "Кредо Героя", liderul formației "Zdob și Zdub", Roman Iagupov, și-a impartașit amintirile despre parinții și copilaria sa. El a remarcat cit de diferiți au fost parinții sai. "Tatal meu este din stepele Zavoljiei și era un om cu adevarat pamintean. Mi-a format un nucleu interior.…

- Echipa Germaniei a invins formatia Scotiei cu scorul de 5-1 (3-0), vineri seara, pe Football Arena din Munchen, in Grupa A a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania pana pe 14 iulie.

- „Parintii isi iubesc copiii nu pentru ca sunt copiii lor, ci pentru ca, purtandu‑le de grija, intre ei se infiripa o adanca prietenie” spunea Gabriel Garcia Marquez in Dragostea in vremea holerei.

- Vanatoarea de oua care a avut loc pe un aerodrom de langa Bacau s-a incheiat cu scandal. Pentru ca organizatorii n-au mai aruncat ouale din avion, parinții și copiii s-au calcat in picioare pentru a le lua din sacii care erau in aeronave. Micuții s-au apropiat periculos de mult de elicele care se invarteau,…

- Cu toții am auzit de "dragostea adevarata" și abia atunci cand experimentam acest sentiment pe cont propriu luam in considerare ideea ca ar putea exista așa ceva. In timp ce o relație poate dezvalui, in timp, ca este intr-adevar un bun exemplu de dragoste adevarata, pana la finalul lunii aprilie, conceptul…