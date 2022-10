„Dragostea” dintre Ucraina și Franța Ministerul ucrainean al Apararii a facut o postare video mai puțin obișnuita. Printre imaginile cu flori, ciocolata și indragostiți care se plimba prin Paris și admira Turnul Eiffel, armata lui Zelensky mulțumește Franței pentru armamentul trimis și incheie cu o noua cerere: „Va rugam sa ne mai trimiteți”. The post „Dragostea” dintre Ucraina și Franța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

