- Un bebelus cu varsta sub un an, din judetul Suceava si un baiat de 7 ani, din judetul Iasi, au pierdut lupta cu boala COVID-19, conform raportarilor Grupului de Comunicare Strategica. Copiii prezentau comorbiditati. .

- INSP: 92 % din romanii care au murit de COVID in ultima saptamana nu erau vaccinați 92% din decesele asociate COVID din ultima saptamana s-au inregistrat la persoane nevaccinate, arata datele Institutului Național de Sanatate Publica. In saptamana 20 – 26 septembrie, 38,9% din totalul cazurilor s-au…

- La Suceava s-au nascut zilele acestea doi bebeluși infectați cu COVID-19. Copiii s-au nascut cu probleme cardiace, iar starea lor de sanatate s-a deteriorat foarte mult in ultimele zile, scrie presa din Suceava. Prin urmare, s-a luat decizia de a fi transferați la Iași, dupa ce starea de sanatate a…

- Aceștia au fost in vacanța in Romania vara aceasta, iar in data de 2 septembrie s-au intors in Spania. Acolo au fost testați, iar rezultatele au fost pozitive.Ulterior, tatal in varsta de 53 de ani, diabetic, a fost internat in spital, in scurt timp fiind mutat la ATI. Acesta a stat o perioada in coma…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților este din nou in doliu, dupa ce coordonatorul cabinetului IPS Calinic, parintele David Oprea, a murit in urma complicațiilor suferite din cauza Covid-19 la numai 47 de ani. Protosinghelul David Oprea s-a infectat cu SARS-COV-2 și nu a mai putut fi salvat.…

- O femeie care nu era de acord cu imunizarea impotriva Covid-19 si cu fiica ei au murit infectate cu SARS-COV2, la cateva zile distanta una de cealalta. Familia este devastata si nu intelege de ce femeile nu au acceptat sa fie vaccinate.

- Starea de sanatate a cantaretului era grava si din pacate astazi s a stins din viata. Cantaretul Petrica Cercel a murit infectat cu coronavirus.Starea de sanatate a cantaretului era grava si din pacate astazi s a stins din viata. "Oameni buni, tatal meu are intr adevar probleme de sanatatehellip; mai…

- Peste 4 milioane de oameni au murit de Covid-19 in intreaga lume. Sunt date inregistrate oficial, a anuntat miercuri directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) potrivit caruia bilantul real al pandemiei este 'cu siguranta' mai mare, informeaza AFP.