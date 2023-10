Dragoste de mamă cu limite. Și-a dat afară din casă copiii O femeie in varsta de 75 de ani din orasul Pavia, din nordul Italiei, a obtinut un ordin judecatoresc pentru ca fiii ei, in varsta de 40 si 42 de ani, sa fie evacuati din casa acesteia. Cei doi fii, descrisi in documentele de la tribunal de catre mama lor ca fiind niste „paraziti”, locuiau in apartamentul familiei fara sa contribuie financiar sau sa ajute in casa, potrivit plangerii depuse de femeia al carei nume nu a fost dezvaluit. Ambii barbati au un loc de munca, se arata in documentele tribunalului. Judecatoarea Simona Caterbi a dat dreptate mamei pensionare, care este separata de tatal barbatilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca dragostea unei mame are si limite. Cel putin pentru o femeie in varsta de 75 de ani din orasul Pavia, din nordul Italiei, care a obtinut un ordin judecatoresc pentru ca fiii ei, in varsta de 40 si 42 de ani, sa fie evacuati din casa ei, unde traiau ca niste "paraziti", relateaza CNN.Cei…

- Un judecator a obligat doi barbați in varsta de peste 40 de ani sa paraseasca casa mamei lor: se intampla in ItaliaUn tribunal italian a ordonat ca doi barbați, in varsta de 42 și, respectiv, 40 de ani, sa paraseasca casa mamei lor, care a apelat la instanțe pentru a-și evacua proprii copii, susținand…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a transmis ieri un mesaj cu prilejul Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice, in care mentioneaza ca noua lege a pensiilor va aduce „respect si echitate”, potrivit Agerpres. „E o zi importanta pentru mine ca ministru care, prin mandatul…

- In trimestrul doi din 2023, costul forței de munca a crescut cu 5% in UE și cu 4,5% in zona euro, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, potrivit Oficiului european pentru Statistica (Eurostat). In raport cu anul trecut, in perioada aprilie-iunie 2023, cel mai mare avans anual a fost in Ungaria…

- Media de varsta a tinerilor europeni de a parasi casa parinteasca este de 26,4 ani. In Romania, varsta este mai mare, de 27,7 ani in scadere fața de acum 10 ani. In 2022, tinerii din UE au parasit domiciliul parintesc in medie la varsta de 26,4 ani. Cu toate acestea, media de varsta a variat in funcție…

- In 2022, tinerii din UE si-au parasit casa parinteasca in medie la varsta de 26,4 ani, dar aceasta medie a variat intre tarile UE. In cazul Romaniei, varsta medie la care tinerii decid sa nu mai locuiasca impreuna cu parintii este de 27,7 ani, la nivelul anului 2022, in conditiile in care in 2012 era…

- Varsta la care tinerii romani decid sa locuiasca separat de parinti este 27,7 ani la nivelul lui 2022, cea mai mica din ultimii 10 ani releva datele Eurostat, conform carora Romania inregistreaza cea mai mare diferenta intre varsta barbatilor si femeilor la momentul deciziei de a pleca din casa parintilor.…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna iulie 2023, comparativ cu iunie, o scadere de 0,6% in Uniunea Europeana (UE) si un declin de 0,5% in zona euro, insa Romania se numara printre tarile membre cu cel mai mare avans al preturilor productiei industriale de la o…