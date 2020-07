Stiri pe aceeasi tema

- Ca sa nu-si lase mama singura in cele mai cumplite momentul, barbatul de 30 de ani a decis sa se catere in fiecare seara doua etaje, pana in dreptul sectiei de terapie intensiva unde se afla mama sa. Scena s-a repetat aproape o saptamana, pana cand femeia a murit. Poveste emotionanta provine din Palestina,…

- Jihad Al-Suwaiti, un palestinan in varsta de 30 de ani din Hebron, a fost vazut urcand in fiecare zi pe un zid al spitalului din Cisiordania pentru a-și putea vedea de la distanța mama, diagnosticata cu cancer și coronavirus, noteaza Mirror. Dupa ce escalada zidul, barbatul se așeza pe pervazul ferestrei…

- Faimoasa actrița a fost internata in spital dupa ce testul pentru coronavirus a ieșit pozitiv. De asemenea, și fiica sa a fost internata in spital pentru același motiv. Citește și: Bilant pandemie: aproape 13 milioane de cazuri. Brazilia, India si SUA, in topul deceselor din ultima zi…

- Alte noua persoane infectate cu noul coronavirus au decedat. Astfel, bilanțul celor morți ajunge la 572. Deces 564: Femeie de 65 ani, din r-nul Glodeni, internata la IMSP SR Glodeni, pe 20 iunie. Comorbiditați: diabet zaharat tip 2, AVC. Deces 565: Femeie de 63 ani, din r-nul Drochia, internata la IMSP…

- Un bebelus in varsta de numai 13 zile si care aparent nu avea probleme de sanatate a murit in urma infectiei cu noul coronavirus in Regatul Unit, a anuntat Serviciul National de Sanatate britanic (NHS), transmite agentia EFE, titreaza Agerpres. Micutul devine astfel cea mai tanara victima a COVID-19…

- Inca patru decese s-au inregistrat in Romania la persoane infectate cu noul coronavirus, numarul total ajungand la 1.235, informeaza, joi, Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre doua femei si doi barbati, cu varste cuprinse intre 45 si 71 de ani. Barbatul cu varsta de 45 de ani este din…

- Actorul american Jerry Stiller, tatal vedetei de la Hollywood Ben Stiller, a murit la varsta de 92 de ani, informeaza DPA. "Anunt cu tristete ca tatal meu, Jerry Stiller, a murit din cauze naturale", a scris Ben Stiller pe Twitter luni. I’m sad to say that my…

- O femeie din localitatea Cașeiu, infectata cu SARS-CoV-2, și-a pierdut viața. Acesta era soția barbatului care a decedat saptamana trecuta. Este vorba despre o femeie in varsta de 62 de ani din localitatea Cașeiu. Aceasta a fost confirmata pozitiv in jurul datei de 7 aprilie și imediat dupa a fost transferata…