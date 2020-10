Un brașovean in varsta de 40 de ani a fost condamnat definitiv la doi ani și șase luni de inchisoare cu suspendare pentru inșelaciune dupa ce a cucerit-o pe o romanca, angajata a Comisiei Europene, iar apoi a convins-o sa sa ii transfere zeci de mii euro, mințind ca ANAF i-a blocat contul in care are un milion de euro. Curtea de Apel Brașov a pronunțat in 9 octombrie 2020 sentința finala intr-un dosar de inșelaciune in care un recepționer din Brașov, in varsta de 40 de ani, a fost trimis in judecata. Acuzația: “in perioada mai 2015 – februarie 2016, conturandu-și imaginea unui prolific om de afaceri,…