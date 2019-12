DragosAndrew, vloggerul din spatele proiectului „InMinteaLuiAndrew”, si Keida lanseaza „I need You”

Stiri pe aceeasi tema

- Zadi lanseaza clipul piesei „Hold me tight”, prima melodie oficiala a artistei, in care vorbește despre armonia in relația de cuplu. Zadi este o artista fresh, complexa, canta, compune și aduce un sound dance R&B prin timbrul ei vocal special, plin de sensibilitate. „Piesa > este o declarație de dragoste…

- ADDA lanseaza „Rasarit”, a treia piesa ce se va regasi pe primul album din cariera artistei care urmeaza sa fie disponibil din aceasta toamna pe platformele digitale. Muzica si textul single-ului „Rasarit” sunt compuse de catre ADDA si Viky Red, iar la bass artista l-a avut alaturi pe Vlad Manolache.…

- „Marele incendiator – cronica unui fapt divers” este noua carte ce va fi lansata de Stelian Tanase vineri, 15 noiembrie 2019, de la ora 18.00, la Biblioteca Judeteana „George Baritiu”. „Povestea volumului se poate rezuma astfel: Un fotograf. O jurnalista si cronicile ei de fapte diverse.…

- Delia Rus a debutat in 2016 cu “Daca pleci”, piesa ce a adus-o in atentia reflectoarelor in scurt timp, adunand peste 20 de milioane de vizualizari pe Youtube in mai putin de 12 luni. A urmat “Tatuaj pe inima” si colaborarea cu Karo & Doddy – Tot mai departe, ambele lansari generand milioane de accesari.…

- DaniLeigh colaboreaza cu rapper-ul G-Easy și lanseaza „Cravin”, o piesa hipnotica, care ridica alarmant mercurul in termometre, risipește orice urma de aer polar și da peste cap cronologia acestei toamne. „Cravin” ne seteaza automat corpurile sa se unduiasca pe cele mai senzuale ritmuri auzite in ultima…

- YouTube lanseaza o pagina dedicata conținutului video din industria modei — YouTube.com/Fashion — pe care vor fi disponibile videoclipuri de la creatorii de top, colaborari din industrie, live-uri de la prezentari de moda, video din culise sau vloguri de fashion.Citește mai departe…

- Maluma și J Balvin, prima piesa impreuna. ”Que pena„ pare a fi senzația momentului, avand in vedere ca clipul a facut peste un milion de vizualizari pe YouTube, deși a fost postat abia pe 26 septembrie. Clipul scoate in evidența și o ironie reciproca a celor doi, care, deși prieteni in viața reala,…