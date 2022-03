Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie vine cu un raspuns suplimentar de sancționare a Rusiei dupa agresiunea din Ucraina. In acest sens, in parlament va fi prezentat, luni, un proiect de lege care vizeaza combaterea criminalitatii economice si a spalarii de bani. Referitor la acest proiect, premierul Boris Johnson spus…

Discutiile dintre delegatiile Rusiei si Ucrainei ar urma sa aiba loc luni, intr-o locatie care nu va fi dezvaluita, transmite agentia rusa TASS.

Patriarhul Moscovei si al Intregii Rusii, Kirill, i-a calificat duminica pe opozantii Moscovei din Ucraina drept "forte ale raului" care vor sa rupa unitatea istorica dintre cele doua tari, in a patra zi de la invazia rusa a Ucrainei, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Imaginea zilei in Ucraina: prințesa portocalie Iulia Timoșenko, fost premier al Ucrainei, așteapta armata rusa cu un Kalașnikov in mana. De asemenea, toți deputații sunt inarmați, informeaza NEXTA.

Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a declarat vineri ca tara sa va incepe sa stranga date despre actiunile fortelor armate ruse in timpul invaziei asupra Ucrainei, pentru a le trimite Curtii Penale Internationale (CPI), transmite agentia EFE, potrivit Agerpres.

Președintele Klaus Iohannis a dat un mesaj, pe contul de Twitter, prin care condamna ferm agresiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei.

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit TV, ca sanctiunile Uniunii Europene la adresa Federatiei Ruse sunt pregatite si in cazul in care va interveni militar impotriva Ucrainei, acestea vor fi activate neintarziat, si vor fi cuprinzatoare…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana a declarat, luni, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca informatiile pe care le au indica riscul unei actuni militrare a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei. Mobilizarea fortelor militare ruse ramane la fel de masiva, in pofida declaratiilor facute…