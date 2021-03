Stiri pe aceeasi tema

- Președintele fracțiunii PSRM Corneliu Furculița a anunțat crearea unei majoritați parlamentare in vederea instituirii unui nou Guvern și a invitat-o pe Maia Sandu pentru consultari la ora 12:00.

- Deputatii au respins, marti, in plen, 29 de proiecte de lege si propuneri legislative, Camera Deputatilor fiind for decizional, anunța AGERPRES. A fost retrimis la comisiile de specialitate proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasa…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a denunțat „abuzul inimaginabil" al guvernului Cițu și Coaliției Dreptei de a refuza orice amendament la buget care ar mai fi adus o minima echitate și imparțire justa a banilor pentru acest an. Ioan Stan a facut referire la județul ...

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, atrage atentia ca Romania risca sa piarda 30 de miliarde de euro, bani europeni, daca nu vine cu proiecte concrete de dezvoltare. Liderul social-democrat afirma ca este nevoie de realizarea unui plan de redresare si dezvoltare a tarii si a facut apel la dialog si consens…

- In Comisia de Circulație din data de 4.02 au fost avizate urmatoarele proiecte: Desfașurarea „Raliului Brașovului (Tess Rally)” , in perioada 25 martie – 27 martie 2021, cu restricții de circulație auto și pietonale in Piața Sfatului, DN1E tronson cuprins intre km 0 (Biblioteca Județeana Gheorghe Barițiu)…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, o vrea pe Claudia Prisecaru pentru funcția de director general in instituție. Claudia Prisecaru este fosta colaboratoare a Securitații in perioada comunista (conform unei decizii a Curții de apel București, care nu e definitiva). „Eu sunt intr-un minister…

- Bilanțul statistic pentru anul 2020 arata ca in Parlament au fost inregistrate 533 de inițiative legislative. Cele mai multe dintre acestea – 336 de proiecte – au fost inaintate de deputați. Fracțiunea Partidului Socialiștilor a inaintat cele mai multe inițiative legislative – 84. Aceasta este urmata…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat ca si pentru PNL si pentru USR-PLUS reprezinta o prioritate desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie (SIIJ) si cele doua formatiuni au proiecte de lege in acest sens depuse in Parlament. "Deja exista…