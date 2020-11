Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Dragos Tudorache (USR PLUS) apreciaza ca intrarea Romaniei in Spatiul Schengen trebuie sa reprezinte o prioritate pentru viitorul guvern, anunța AGERPRES. "Au trecut 35 de ani de la momentul in care s-a nascut ideea unei Europe fara granite, o idee care oferea cetatenilor…

- Aurelian Badulescu a anuntat ca demisioneaza din functia de presedinte interimar al organizatiei PSD Sector 3, insa va ramane social-democrat convins si va lupta alaturi de colegi pentru castigarea alegerilor parlamentare din 6 decembrie. El precizeaza ca Iohannis si Orban au distrus Romania, in mai…

- Dupa ce a aruncat in aer negocierile cu USR-PLUS pentru o majoritate in Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean, PNL Timiș a semnat vineri protocolul cu echipa primarului ales al Timișoarei, Dominic Fritz, insa in document nu este menționata și imparțirea funcțiilor in CL și CJ, așa cum a cerut…

- Femeia a declarat ca a stat doar 9 zile in spital, iar toata experienta a marcat-o prufndat. Aceasta isi striga revolta pe contul personal de Facebook si marturiseste ce conditii precare sunt in spitalul timisorean, suport-covid! "M-am gandit mult daca sa fac sau nu postarea asta, pentru ca…

- Șeful Clinicii de Cardiologie din Cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Targu Mureș, prof. dr. Theodora Benedek, a transmis miercuri, 14 octombrie, prin intermediul unei postari pe pagina oficiala de Facebook, faptul ca la data respectiva a participat, alaturi de personalitați marcante ale vieții…

- ”V-am spus ca PSD este un pericol pentru sanatatea economica a Romaniei. Nu am exagerat cu nimic. Astazi a mai venit o dovada. In comisia buget/finante PSD a votat sa creasca deficitul bugetar la 15% in 2020 si in acelasi timp sa reduca gradul aprobat de indatoare cu 4 puncte procentuale”, a cris, miercuri…