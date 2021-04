Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul USR PLUS, Dragoș Tudorache, spune ca este „dezamagitor” comportamentul PNL și ca au și colegii lui de partid nemulțumiri fața de miniștrii liberali, dar acestea sunt discutate matur, in coaliție. Eurodeputatul USR PLUS Dragoș Tudorache a declarat la RFI ca Vlad Voiculescu are…

- Mihai Gadea, directorul Antena 3, a comentat imaginile dramatice din București, unde Spitalul Foișor este evacuat de zeci de pacienți pentru a fi transformat in spital suport COVID. Decizia a fost luata de Raed Arafat și Vlad Voiculescu. Gadea a facut un apel la premierul Florin Cițu și la președintele…

- Criticat de președintele Klaus Iohannis, chiar daca fara sa fie nominalizat, din cauza numarului de paturi de la ATI, Vlad Voiculescu nu o lasa moale. Chit ca, in ultima vreme, s-a contrat cu mai mulți membri PNL, ministrul Sanatații continua in aceeași gama. Joi seara, dupa ședința de Guvern, a ținut…

- BUCUREȘTI, 24 mart – Sputnik. Ministrul roman al Apararii, ”Ciuca al nostru”, a comis ”BREȘA URIAȘA de securitate”, dupa cum titreaza mass media romana. © Public Domain / U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo MorrisonCum va raspunde Rusia la exercițiile Romaniei și NATO in Marea Neagra In fapt,…

- Klaus Iohannis critica gestionarea sistemului de sanatate de catre PNL. Președintele spune ca cei responsabili de suplimentarea locurilor la ATI nu au luat masuri, insa in pandemie ministerul Sanatații a fost condus de PNL. Citește și: VIDEO Consiliera USR care a DESCINS cu jandarmii la un…

- Pe fondul tensiunilor din Guvern, dintre PNL si USR, avandu-l in centru pe ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, Dan Barna il introduce in ecuatie pe presedintele Klaus Iohannis. Liderul USR face insa acest gest intr-o maniera... originala, folosindu-l practic pe presedinte pe post de "berbec" in…

- Membrii Guvernului primesc doza de rapel a vaccinului impotriva COVID-19 miercuri, incepand cu ora 9.00, la Spitalul Universitar de Urgenta Militar ”Dr. Carol Davila”, a transmis Executivul. Premierul Florin Citu s-a vaccinat sambata cu doza de rapel impotriva COVID-19, tot la Spitalul Universitar…

- Reconditionarea si modernizarea cailor ferate Foto: facebook.com/CFRCalatori.ro Reconditionarea si modernizarea cailor ferate reprezinta prioritati ale actualului Guvern - a precizat vicepremierul Dan Barna, dupa discutiile pe care le-a avut, joi, la Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis…