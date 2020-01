Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Savulescu, arestat in urma cu doua saptamani inItalia in urma unui mandat de urmarire internațional, a fost eliberat din arest,scrie stirileprotv.ro. Dupa ce in urma cu doua saptamani se predase la poliția din Napoli, insoțit de avocat, fostul acționar al clubului Dinamo a fost eliberat. In momentul…

- Dragoș Savulescu, 46 de ani, fostul acționar al lui Dinamo, ar fi fost eliberat din arestul din Italia, deși e urmarit internațional. Savulescu se predase pe 13 ianuarie la Napoli, dupa ce in februarie 2019 a fusese condamnat la 5 ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor de plaje, alaturi de fostul…

- Dragoș Savulescu, fostul acționar de la Dinamo, condamnat de Curtea de Apel București in dosarul retrocedarilor ilegale impreuna cu Radu Mazare, a fost arestat, luni, in Italia, la Napoli. Omul de...

- Omul de afaceri Dragos Savulescu, dat in urmarire internationala dupa ce a fost condamnat la inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale de plaje din Constanta, s-a predat, luni, la o sectie din Napoli, in prezenta avocatului sau, au declarat, pentru AGERPRES, surse din Politie. Potrivit…

- Dragos Savulescu, omul de afaceri condamnat in februarie 2019 la 5 ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale din Constanta si fugit din tara, s-a predat luni autoritatilor la o sectie de politie din Napoli (Italia), unde a si fost arestat, potrivit G4media.

- Dragos Savulescu, fostul actionar de la Dinamo, condamnat de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul retrocedarilor ilegale impreuna cu Radu Mazare, s a predat in Italia, scrie realitatea.net. Amintim ca, pe portalul Inspectoratului General al Politiei Romane, la rubrica Persoane urmarite a fost postata…

- Dragoș Savulescu, fostul patron de la Dinamo, condamnat de Curtea de Apel București in dosarul retrocedarilor ilegale impreuna cu Radu Mazare, a fost arestat, luni, in Italia, la Napoli.Afaceristul plecase din țara, inainte ca magistrații sa-l condamne. Citește și: SECRETIZAREA salariilor…

- Marius Niculae (38 de ani) crede ca Ștefan Radu (33 de ani), fundașul lui Lazio, este cel mai valoros fotbalist roman in acest moment. Fostul atacant al lui Dinamo e impresionat de parcursul lui Radu in Italia. Intrebat pe cine ar fi votat in competiția pentru cel mai bun fotbalist roman din 2019,…