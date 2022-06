Stiri pe aceeasi tema

- Imagini incredibile in Baia Mare. In urma cu puțin timp, un accident produs pe strada Paltinișului din Baia Mare, a iscat un razboi in adevaratul sens al cuvantului. Un copil de etnie rroma s-a angajat in traversarea strazii, fiind lovit de șoferul unui autoturism. Șoferul a coborat imediat sa ii acorde…

- Primaria Capitalei doreste sa implementeze un proiect pentru eficientizarea si modernizarea sistemului de iluminat public pe 15 artere, in valoare totala de 24,9 milioane lei cu TVA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Compania americana de tehnologie de recunoaștere faciala Clearview AI a fost amendata cu 7,5 milioane de lire sterline in Marea Britanie și va trebui sa ștearga datele personale ale rezidenților britanici. Amenda – echivalentul a 8,85 milioane de euro – este pentru utilizarea ilegala a imaginilor de…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a acuzat, joi, Rusia ca foloseste alimentele drept ”arma” in razboiul declansat in Ucraina, tinand ”ostatice” rezervele de hrana in porturile ucrainene, situatie care afecteaza nu doar milioane de ucraineni, ci milioane de oameni din intreaga lume care se…

- Șase școli din Capitala au fost lasate in paragina de catre Primaria Capitalei. Deși li s-au promis sali de sport, elevii sunt nevoiți sa faca sport in salile de clasa, ingramadiți și cu riscul de a se accidenta din cauza spațiului foarte mic.„In acest moment, sala de sport este, de fapt, o ruina. Construcția…

- Conturile Primariei Capitalei sunt blocate, marți, de omul de afaceri Costica Constanda pentru o datorie de circa 120 milioane de euro. Pana la rezolvarea situației, Primaria Capitalei nu mai poate face plați pentru investiții, ci doar pentru cheltuieli de funcționare. Primarul general, Nicușor Dan,…

- Moscova a trimis Washingtonului o nota prin care cere SUA sa inceteze furnizarea de arme Kievului, a declarat ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, pentru postul de televiziune Rossiya-24, anunța TASS.„Opt sute de milioane de dolari - atat valoreaza armele trimise la Kiev de la Washington.…

- Judecat pentru ca a talharit un jurnalist și obligat sa se trateze la cap, Fulgy de la Clejani s-a trezit cu un nou proces, din cauza neințelegerilor dintre un service auto și o firma de asigurari.