Dragoş Pîslaru: România este o ţară a paradoxurilor Fostul ministru al Muncii Dragos Pislaru, cofondator al Platformei Romania 100, a declarat, joi, intr-o dezbatere organizata la Cluj, ca Romania este o tara a paradoxurilor, oferind ca exemple densitatea de ingineri IT si inovarea, dar si numarul de firme infiintate.



"Lumea se schimba si avem negocierea aceasta: ne schimbam si noi ca tara europeana sau ramanem undeva in trecut. Romania este o tara a paradoxurilor. Avem, pe de o parte, printre cele mai mari procente de ingineri IT per capita sau chiar cel mai mare din UE, pe de alta parte, in clasamentul de inovare al UE, Romaniei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

