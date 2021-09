Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul USR PLUS Dragos Pislaru a scris vineri, pe pagina de Facebook, ca președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine in Romania pe 27 septembrie, dupa Congresul PNL, ceea ce reprezinta „un semnal potrivit caruia Comisia Europeana nu se amesteca in nicio batalie politica”. Dragos…

- Europarlamentarul Dragos Pislaru (USR PLUS) precizeaza ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru Romania este, in mod informal, "un plan deja aprobat". "Informal, PNRR este in acest moment un plan deja aprobat. Data de lansare coincide, de obicei, cu anuntul unei vizite…

- Liderul grupului Renew din Parlamentul European, Dacian Ciolos, a avut luni o intalnire cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si precizeaza ca aceasta i-a transmis ca Planul National de Redresare si Rezilienta pentru Romania va fi aprobat in curand. "In ceea ce priveste Romania, am…

- Surse din cadrul Ministerul Fondurilor Europene au precizat pentru Europa Libera ca aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) va fi finalizata pana la finalul acestei luni, cel mai probabil inaintea vizitei președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la București. (Sursa…

- Cehia intra pe lista statelor cu PNRR-ul aprobat si are planurile facute pentru banii din Fondul de Modernizare. Lista statelor care au Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) aprobat a ajuns la 18, arata datele publicate de Comisia Europeana, citate de ZF. In total, Cehia va primi…

- Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei este in procent de 95% deja negociat cu Comisia Europeana si sigur, in perioada urmatoare, va fi aprobat, a declarat, joi, la Ministerul Finantelor, Florin Citu. El a raspuns astfel fiind intrebat despre faptul ca "presa din Germania"…

- Comisia Europeana a transmis o serie de observații Guvernului la Planul Național de Redresare și Reziliența. Sunt mai multe capitole unde oficialii europeni solicita informații suplimentare, sau despre care spun ca nu au fost trimise date suficiente și documente justificative. De asemenea, Comisia semnaleaza…

- Florin Cițu a anunțat marți seara la Digi24 ca Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei va fi aprobat la toamna. Comisia Europeana intra in vacanța, și mai sunt și alte țari in situația Romaniei, a spus premierul. Acesta spune ca nu este nicio problema daca planul va fi aprobat la toamna,…