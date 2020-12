Europarlamentarul Dragos Paslaru (USR PLUS) a declarat vineri, inainte de a se alatura echipelor care negociaza programul si componenta viitorului guvern, ca, potrivit informatiilor sale, "discutiile sunt avansate", atmosfera este una buna si sunt de asteptat progrese in acest sfarsit de saptamana.



"Nu sunt diferente care sa nu poata duce la crearea unui program de guvernare puternic si bun pentru dezvoltarea Romaniei, in conditiile in care avem patru ani fara alegeri, in care ar trebui sa ne concentram pe constructie. (...) Discutiile sunt avansate. Spre deosebire de zilele trecute,…