Dragoş Pîslaru cere Guvernului să anunţe planul de relansare economică Europarlamentarul Dragos Pislaru (USR PLUS) cere Guvernului sa prezinte planul de relansare a economiei, adaugand ca firmele, dar si cetatenii au nevoie de predictibilitate. "Europa vorbeste, astazi, de relansarea economica si sociala. Comisia Europeana a venit deja cu un Plan concret pentru o noua generatie, bazat pe o alocare financiara istorica, care ofera statelor membre posibilitatea de a investi masiv in reforme si in proiecte pentru un viitor mai bun. Ne-am saturat cu totii sa fim codasii Europei! Romania sta pe loc, incremenita in neputinta de a proiecta un viitor, incapabila sa foloseasca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

