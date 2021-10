​Dragoș Pîslaru: 2022 va fi un test major pentru corecția bugetară Anul 2022 va fi un test major pentru corecția bugetara, a declarat Dragoș Pîslaru, propus pentru funcția de ministru al Finanțelor, în cadrul audierii sale din cadrul Comisiilor reunite de buget-finanțe din Parlament.



&"Este o chestiune importanta. Suntem acum într-un context de criza care ne greveaza acea relansare pe care o resimțeam pe timpul verii. Este nefericita aceasta recadere într-o situație pandemica grava&", a spus el.



• Avem dezechilibre mari pe balanțele externe și trebuie sa vedem cum gestionam deficitul structural, deficitul de cont curent.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

