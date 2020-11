Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se angajeaza sa foloseasca integral pachetul financiar de fonduri europene de care va beneficia Romania in urmatorii ani pentru dezvoltarea tarii, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban, joi, la lansarea in consultare publica a Planului National de Redresare si Rezilienta. "Suntem…

- Romania trebuie sa inceteze sa mai aiba salarii mici drept principal atu in atragerea de investitii, iar singura noastra sansa la un viitor mai bun este reforma reala a Educatiei si Sanatatii, a declarat, joi, la evenimentul de prezentare a Planului National de Redresare si Rezilienta, Dragos Petrescu,…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, joi, ca Planul National de Redresare si Rezilienta este o uriasa oportunitate pentru Bucuresti, avand in vedere investitii consistente in infrastructura de transport, sanatate, mediu, eficienta energetica a cladirilor. "Romania are in fata o uriasa oportunitate.…

- Florin Citu a afirmat, joi seara, la prezentarea Planului National de Redresare si Rezilienta ca ”Guvernul liberal face din nou diferenta” si a prezentat din timp, intr-un mod transparent, planurile pentru viitorul Romaniei. ”Conturile sunt pregatite, sa vina banii”, si-a inceput Citu discursul. …

- „Planul National de Redresare si Rezilienta trebuie sa fie rezultatul unui consens national. Conform recomandarilor institutiilor europene, acest plan ar fi trebuit realizat prin consultarea societatii civile, a sindicatelor si patronatelor. Pentru consistenta, dar mai ales pentru a transforma planul…

- ”Suntem prinși între doua zicale: Pâna la Dumnezeu te omoara sfinții iar al doilea e Peștele de la cap se-mpute. Și e foarte puțin loc pentru buna credința între aceste doua zicale. Cerințele legale pentru firme au ajuns la nivele care frizeaza absurdul. Fie ca ești o pravalie…

- Europarlamentarii Dragos Pislaru si Cristian Ghinea au prezentat joi masurile economice din planul USR PLUS pentru guvernare, aratand ca acestea reflecta si viziunea formatiunii despre modul in care pot fi valorificate cele 30 de miliarde de euro care vor reveni Romaniei, in cadrul Planului National…

- „80 de miliarde de euro este bugetul alocat Romaniei, din fonduri europene, in anii urmatori. Este cea mai consistenta finantare europeana pe care a primit-o Romania de la aderare si, totodata, o sansa uriasa de dezvoltare. Din aceasta suma, peste 30 de miliarde vor fi investiti in reconstructia Romaniei…