Dragoş Pătroi: Fără experimente în domeniul fiscal Din momentul introducerii accizei pentru produsele din tutun incalzit – respectiv, 1 ianuarie 2016, odata cu intrarea in vigoare a noului Cod Fiscal – valoarea acesteia a crescut doar prin actualizarea cu nivelul inflației. In paralel insa valoarea accizei aplicate țigaretelor a crescut in mod repetat, aceasta fiind in ianuarie 2020 cu aproximativ 23% mai mare decat in ianuarie 2016. Fara a intra in analiza in detaliu a cifrelor, este de remarcat efectul, și anume faptul ca ecartul intre taxarea celor doua categorii de produse a devenit tot mai mare, deși acestea – cel puțin teoretic – vizeaza… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Muncii a desfasurat in cursul anului trecut 121.273 de controale la nivel national, in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca, iar valoarea totala a amenzilor aplicate este de peste 127,1 milioane de lei, potrivit unui comunicat al institutiei. In domeniul relatiilor…

- Inspectia Muncii a desfasurat in cursul anului trecut 121.273 de controale la nivel national, in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca, iar valoarea totala a amenzilor aplicate este de peste 127,1 milioane de lei, potrivit unui comunicat al institutiei remis joi AGERPRES.…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, in cooperare cu reprezentanti ai Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Maramures, au actionat pe tot parcursul saptamanii trecute pe linia prevenirii descoperirii si combaterii faptelor ilicite care se comit in…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj a efectuat, in perioada 25-29.11.2019, 51 de controale care au vizat atat domeniul relatiilor de munca, cat si al securitatii si sanatatii in munca. In urma deficientelor constatate, au fost aplicate amenzi in valoare totala de 110.000 de lei si s-au dispus…

- Proiectul gazoductului BRUA, fazele 1 si 2, si infrastructura de transport Marea Neagra - Podisor sunt proiecte prioritare ale Initiativei celor Trei Mari (I3M) in domeniul Energiei, iar pentru viitor poate fi avuta in vedere retehnologizarea depozitelor de inmagazinare, potrivit Ministerului Energiei…

- Cea mai saraca regiune a tarii, zona de nord-est, ofera in prezent, dupa Capitala, cele mai multe oportunitati de angajare pentru absolventi. Peste 80- dintre tinerii care ies de pe bancile facultatilor isi gasesc imediat un loc de munca in Iasi. IT-ul este motorul. Prin comparatie, in vestul tarii…

- Alocarea bugetelor de la CNAS ar trebui sa se faca in functie de locul in care pacientul vrea sa se duca, este de parere Laurentiu Luca, director general Synevo Romania. Cu toate acestea, plafonul de decontare pentru analize medicale este conditionat...

- Consiliul Judetean Constanta a atribuit un contract privind servicii de expertiza tehnica pentru intrarea in legalitate a catargului portdrapel de la Pavilionul Expozitional Constanta. Valoarea contractului este de 11.400 lei fara TVA.Societatea care va realiza expertiza tehnica este Mipro Concept Design…