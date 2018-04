Stiri pe aceeasi tema

- Acuzatii extrem de grave in cadrul comisiei parlamentare de Control a Serviciului Roman de Informatii (SRI). Seful comisiei, Claudiu Manda, spune ca George Maior, fostul sef al Serviciului, ar fi mintit in fata parlamentarilor. Totul vine dupa audirea ex sefului ANI, Horia Georgescu.Vezi si: Concluzie…

- Procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a formulat joi noi acuzatii impotriva lui Paul Manafort, fost sef al campaniei electorale a presedintelui Donald Trump, informeaza DPA.Manafort si Robert Gates - un alt membru al personalului de campanie…

- PMP Constanța se confrunta cu o situație delicata dupa ce Robert Turcescu, deputat PMP de Constanța a postat pe pagina sa personala de Facebook un mesaj in care iși exprima nemulțumirile fața de alianța dintre PMP și PSD. Mai mult, Turcescu o considera „toxica”.

- Jeanette Manfra, seful securitatii cibernetice din cadrul Departamentului National de Securitate al SUA, a declarat intr-un interviu pentru NBC News ca rusii au intrat cu succes in sistemul de vot al mai multor state americane, inainte de alegerile prezidentiale din 2016. Ea a adaugat ca,…

- Emil Constantinescu, fostul presedinte al Romaniei, a intrat intr-un scandal imens cu cei de la Antena 3. Totul s-a intamplat dupa ce postul de stiri a prezentat un reportaj din comuna Cornu in care s-a prezentat informatia conform careia Emil Constantinescu ar detine o casa in aceasta comuna. Acesta…

- Oana Lis sustine ca a fost bruscata, pentru ca nu voia sa iasa din camera sotului ei. Ce pensie are Viorel Lis. Sotia l-a dat de gol pe fostul primar al Capitalei "M-a lovit la mana sa ies din camera lui. A zis ca vrea sa vorbeasca doar cu domnul avocat. Doar in dansul mai are incredere.…

- Avocata arata ca la prima intalnire, din data de 25 ianuarie, secretariatul asigurat de Telekom a refuzat sa contrasemneze in procesul verbal prevederile cu care au venit reprezentantii sindicatului, trecand in acesta doar ce au dorit reprezentatii companiei. Ba mai mult, aceasta sustine ca si din prevederile…

- Adrian Nastase face acuzații grave la adresa conducerii PSD! Conform fostului premier, actualii lideri social-democrați i-ar usura președintelui Klaus Iohannis misiunea de a caștiga al doilea mandat la Palatul Cotroceni. Nastase a vorbit despre un posibil blat, care, insa, ar putea fi demontat daca…