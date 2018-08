Stiri pe aceeasi tema

- Emisiunea „Starea Natiei“ va reveni pe micile ecrane in luna august. Dragos Patraru a ajuns la o intelegere cu un post comercial, dupa ce a fost dat afara de la TVR in urma conflictului public avut cu sefa institutiei.

- Sapte membri ai Consiliului de Administratie (CA) din TVR se delimiteaza de presedintele-director general, Doina Gradea, in scandalurile recente, declarand ca le-a fost obstructionata activitatea si nu au fost consultati cu privire la deciziile luate. Totodata, acestia solicita o sedinta extraordinara…

- Sunt proteste in Piața Victoriei, impotriva guvernului și a PSD, dar sunt și la Palatul Cotroceni! Cateva zeci de persoane sunt la Palat, unde scandeaza impotriva președintelui Klaus Iohannis și a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.”Jos Iohannis!”, ”Demisia” și ”Iohannis și cucuveau și-au gasit…

- Miercuri, Dragoș Patraru a fost inștiințat oficial ca emisiunea Starea Nației dispare din grila TVR. Deranjata de demersurile realizatorului din ultima perioada, conducerea SRTV a decis denuntarea unilaterala a Contractului de cesiune nr A1063/27.09.2017, astfel cum acesta a fost modificat și completat…

- Dragoș Patraru a fost dat afara de la TVR. Prezentatorul susține ca acest lucru confirma dezvaluirile pe care le-a facut in ultimele luni cu privire la neregulile din interiorul institutiei. onducerea Televiziunii Romane a decis scoaterea de pe post a emisiunii „Starea natiei“, realizata de Dragos Patraru,…

- Razboiul dintre jurnalistul Dragoș Patraru și președintele director general al TVR, Doina Gradea, a ajuns la un final. Televiziunea naționala a luat decizia de a denunța unilateral contractul cu firma prin intermediul careia Dragoș Patraru realiza emisiunile de la TVR. Cei de la TVR…

- Dragos Patraru a declarat ca spera sa continue realizarea emisiunii „Starea Natiei“ la TVR 1, in ciuda scandalului de proportii in care este implicat dupa ce a facut publice inregistrari audio in care sefii institutiei fac afirmatii scandaloase. Jurnalistul a dezvaluit si suma pe care a primit-o de…

- „In primul rand nu le-am vazut, n-am auzit (afirmațiile Doinei Gradea - n.r.), n-am citit pentru ca am fost aci. O sa ma uit pe ele și sper sa nu fie ceva foarte grav. Daca e ceva foarte grav... ”, a spus Liviu Dragnea. Jurnaliștii i-au spus ca apelativul folosit fața de reporterul de la TVR este…