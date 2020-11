Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European urmeaza sa adopte noua forma a Mecanismului de redresare și reziliența al UE, in valoare de 750 de miliarde de euro, care va trebui sa amortizeze caderea economica a statelor membre in urmatorii 3 sau 4 ani. Romania va avea la dispoziție 33,5 miliarde de euro din acest instrument…

- Accesarea de fonduri europene, programe noi in agricultura, inclusiv o schema de tip IMM Invest, sunt doar cateva dintre direcțiile ce ar putea genera revigorarea economica, susține premierul Ludovic Orban. Intr-o postare facuta duminica pe Facebook, premierul a anunțat o serie de masuri ce ar urma…

- "Risipa de bani continua, in timp ce clasa politica iși acorda noi privilegii.Nu trece saptamana fara sa mai auzim de un nou vot pentru a acorda noi sporuri sau beneficii celor apropiați de centrii de putere. Intre timp, lupta pentru a le pastra pe cele vechi se da la cel mai inalt nivel.De…

- Romania trebuie sa plateasca in acest an aproape 50 de miliarde de lei datorii facute de PSD in perioada cand economia globala era pe crestere, a scris pe Facebook ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. Potrivit acestuia, peste cateva zile trebuie achitata o suma de 10 miliarde de lei in contul…

- Ministrul Finantelor Florin Citu afirma duminica, intr-o postare pe Facebook, ca pachetul de sustinere a economiei va depasi 7% din PIB pana la finalul anului. el subliniaza ca programul masiv de stimulare a economiei a stopat declinul si garanteaza cresterea puternica in 2021. ”Fara precedent…

- Premierul Ludovic Orban a reiterat, duminica, la Iasi, ideea ca amendamentele aprobate de PSD la rectificarea bugetara vor fi corectate in Parlament, dar anunta ca Executivul este pregatit pentru orice situatie, astfel ancat sa impiedice PSD ”sa faca rau Romaniei”. ”Nu putem accepta ca PSD sa-si…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma, miercuri seara, ca nu a exagerat cu nimic in momentul in care a afirmat ca „PSD este un pericol pentru sanatatea economica a Romaniei”, referindu-se la amendamentele adoptate de comisiile reunite de buget. „PSD a votat sa creasca deficitul…

- Din cele peste 30 de miliarde de euro care ii vor reveni Romaniei in pachetul total de redresare de 750 de miliarde de euro, pana la 25 de miliarde de euro vor fi alocate prin intermediul Facilitatii de Redresare si Rezilienta, insemnand fonduri europene nerambursabile si credite in conditii avantajoase.…