Stiri pe aceeasi tema

- Dupa anuntul facut de Tataee de la B.U.G. Mafia, pe numele sau real Vlad Irimia (41 de ani) ca se muta definitiv in Barcelona, si cunoscutul artist roman Mihai Margineanu a decis sa plece pentru totdeauna din Romania iar destinatia aleasa este tot in Spania. Mihai Margineanu si-a schimbat domiciliul…

- Tataee de la B.U.G. Mafia, pe numele sau real Vlad Irimia (41 de ani), a renunțat la Romania, in urma cu aproape un an. Celebrul rapper și-a implinit marele vis de a se muta in Spania, la Barcelona. El, soția lui, Mona, și cei trei copii ai lor vin acum in Romania doar in vizita. In continuare, Tataee…

- Tataee de la B.U.G. Mafia, pe numele sau real Vlad Irimia (41 de ani), a renunțat la Romania, in urma cu aproape un an. Celebrul rapper și-a implinit marele vis de a se muta in Spania, la Barcelona. El, soția lui, Mona, și cei trei copii ai lor vin acum in Romania doar in vizita. […] The post Ce job…

- Toti fanii trupei B.U.G. Mafia au tresarit saptamana trecuta, la aflarea vestii ca Tataee, alias Vlad Irimia (41 de ani), s-a mutat cu familia in Barcelona, Spania, noteaza click.ro. Click! a aflat ca trupa va merge mai departe, iar pe 19 aprilie B.U.G. Mafia va incepe un turneu, avand concerte pe 19…

- Producatorul muzical și rapperul Vlad Irimia (41 de ani), cunoscut drept Tataee care a fondat trupa B.U.G. Mafia, s-a mutat definitiv din Romania, unde revine doar pentru a-si onora proiectele. Tataee e originar din Sebeș. Tataee, impreuna cu sotia lui, Mona, si cei trei copii s-au mutat de cateva luni…

- O mare vedeta, idol al pustilor din anii '90, a luat o decizie radicala. S-a decis sa plece definitiv din Romania pentru a se muta in Spania. Tataee, component al trupei BUG Mafia, pe numele sau real Vlad Irimia, s-a mutat definitiv in Spania, impreuna cu familia. El s-a adaptat la viata de acolo…

- Tataee de la B.U.G. Mafia, Vlad Irimia (41 de ani) pe numele lui real, s-a mutat din România. Rapperul și-a luat familia, pe soția lui, Mona, și pe cei trei copii, și s-a mutat în Spania, Barcelona. Tataee nu a renunțat la cariera lui…

- Gheorghe Visu, un mare actor al scenei teatrale romanești, a devenit extrem de popular odata cu celebra telenovela Inima de țigan, difuzata de postul de televiziune Acasa TV, unde i-a dat viața lui State Potcovaru, unul dintre cele mai indragite personaje din film. Pentru ca personajul sau a devenit extrem…