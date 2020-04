Dragos Moldovan lanseaza prima piesa de cand a castigat Vocea Romaniei – “Candva, undeva”

Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Moldovan, caștigatorul celui de-al noualea sezon Vocea Romaniei, a revenit cu primul single de dupa finala concursului. Piesa se intituleaza „Candva, undeva” și este compusa intergral de catre artist. „Melodia «Candva, undeva» este prima melodie de dupa Vocea și este prima melodie de pe albumul…

- "Am primit o gramada de mesaje de la medici, asistente, vanzatori in magazine, oameni care au spus ca parca le cant. Piesa nu a fost scrisa pentru aceasta situație, dar am decis sa o lansez acum pentru ca am simțit ca e nevoie sa le dam curaj oamenilor din prima linie. Sa ii incurajam, sa ii susținem.…

- #staiacasa este indemnul unei brașovence, pe ritmuri de muzica și in versuri, prin care dorește sa motiveze cetațenii sa nu-și paraseasca locuințele. Melodia ei a devenit imediat virala pe internet dupa ce a fost lansata. Claudia Ligia Suteu este o tanara implicata activ in viata culturala a Brasovului.…

- The Motans (Denis Roabeș), artist Global Records, lanseaza piesa „Intamplator”, melodie emoționanta care vorbește despre iubire, dor și desparțire. Versurile sunt pline de sensibilitate, in registrul cu care artistul și-a obișnuit deja fanii: „M-ai omorat intamplator / Luandu-mi dragostea peste picior,…

- Formația timișoreana Pandora a lansat astazi un nou single la piesa „Așa cum sunt“, care este cel de-al treilea single al trupei in formula actuala și totodata primul single de cand solistul lor , Dragoș Moldovan, a caștigat concursul Vocea Romaniei. Melodia inregistrata la Consonance Studio Timișoara…

- Alexia feat. DJ Project lanseaza clipul piesei „Cronic”, o poveste plina de emoție despre iluzii și dezamagiri. La doar 16 ani, Alexia are un timbru vocal puternic, plin de sensibilitate și o pasiune mare pentru muzica. „Imi amintesc cand aveam 6-7 ani și o ascultam pe Adele la radio, spunandu-mi ca…

- Deja Who, unul dintre cele mai promitatoare proiecte indie-electro-pop ale anului 2020, a carui voce este Ana Bancescu, pianista, cantareata de jazz, a cappella, muzica electronica si muzica clasica, lanseaza Kung Fu, o piesa menita sa “imblanzeasca bestia din fiecare ascultator”. Compusa pentru a aduce…