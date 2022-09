Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Unirea dej a invins dramatic, cu 2-1, pe Unirea Constanța și a devenit noul lider al Ligii 2. Duelul Unirilor – care a avut loc astazi, de la ora 11, pe Stadionul Municipal Dej – a contat pentru a cincea etapa din Liga 2. Gazdele au avut mai multe ocazii de a inscrie in prima repriza,…

- In a cincea etapa din Liga 2, echipa de fotbal Unirea Dej va intalni sambata, pe teren propriu, formația Unirea Constanța. ”Duelul Unirilor” se va consuma sambata, 3 septembrie, cu incepere de la ora 11:00, pe Stadionul Municipal Dej. Inaintea acestei confruntari, dejenii antrenați de Dragoș Militaru…

- Dragoș Militaru (32 de ani) este cel mai tanar antrenor din primele doua divizii din Romania. Sezonul trecut a reușit performanța de a se clasa pe locul 2 cu Unirea Dej in grupa de play-out a Ligii 2, avand cel mai mic buget, in jur de 262 de mii de euro anual. Acum, tocmai a batut-o pe Dinamo cu 3-2. …

- Unirea Dej a debutat cu dreptul in noul sezon al Ligii 2, caștigand acasa cu Csikszereda, scor 2-1. Fanii gazdelor au avut un mesaj clar pentru adversarii din Miercurea Ciuc. Dupa ce Csikszereda a fost protagonista unui scandal uriaș in fotbalul romanesc la finalul lunii trecute din cauza inaugurarii…

- Ieri, la sediul Federației Romane de Fotbal (FRF), a avut loc tragerea la sorți in urma FC Unirea Dej a aflat programul sezonului regular din Liga 2 (ediția 2022-2023). Echipa antrenata de Dragoș Militaru a fost norocoasa, caci in sezonul regular va avea 10 meciuri pe teren propriu și doar 9 in deplasare.…

- Tragerea la sorti in urma careia s a stabilit programul Ligii a 2 a, sezonul 2022 2023, a avut loc astazi, la Bucuresti, la Casa Fotbalului.In prima etapa, programata pe 6 august, Unirea Constanta va evolua in deplasare, cu Politehnica Timisoara.In continuare, in turul sezonului regulat, Unirea va juca…

- Un jucator care la 16 ani a debutat in Liga 1, in tricoul FCSB-ului, va evolua la FC Unirea Dej in noul sezon al Ligii 2. Este vorba despre Gabriel Fulga. ”Atacantul in varsta de 18 ani a fost imprumutat la clubul nostru de la FCSB. Fotbalistul de picior drept a debutat, la 16 ani, in Liga 1 intr-o…

- Astazi, de la ora 10, pe Stadionul Municipal a avut loc reunirea echipei de fotbal Unirea Dej. ”Nu au fost noutați la prima ședința de pregatire condusa de catre antrenorul principal Dragoș Militaru și staff-ul sau (Eusebio Suvagau – antrenor secund, Moundir Moussaddak – antrenor secund, Dorin Silaghi…