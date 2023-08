DRAGOȘ MILITARU: „CRED CĂ ESTE UN REZULTAT ECHITABIL” La debutul in noul sezon de Liga 2, atat al Chindiei, dupa patru ani petrecuți in prima liga, cat și al noului ei antrenor, Dragoș Militaru, echipa a terminat la egalitate meciul cu Steaua. Dupa joc, antrenorul Dragoș Militaru a spus ca este ”un pic dezamagit” in urma rezultatului, insa a apreciat faptul ca a [...] Articolul DRAGOȘ MILITARU: „CRED CA ESTE UN REZULTAT ECHITABIL” a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

