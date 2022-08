Dragoș Militaru, antrenorul Unirii Dej: ”Mi-am dorit foarte mult să începem acest sezon cu victorie” – VIDEO Dupa victoria cu AFK Csikszereda, scor 2-1, antrenorul Unirii Dej, Dragoș Militaru a declarat ca partida de pe Municipal a fost una in nota pe care o aștepta din partea elevilor sai. ”Vreau sa ii felicit pe baieți pentru victorie, e un inceput foarte bun de sezon pentru noi. Mi-am dorit foarte mult sa incepem acest sezon cu victorie, cu un meci bun și pentru lumea care a venit in tribune. A fost un meci spectaculos, dar cred ca mai spectaculos a fost in tribune, pentru ca am avut emoții. A trebuit sa intoarcem rezultatul dupa ce am fost conduși, dar eu zic ca am facut un meci mai bun in repriza… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

