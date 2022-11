Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Dolanescu a vandut o casa in Orlando, Florida, pentru a reface una din București. Pare o nebunie insa a fost un pariu imobiliar caștigat de fiul marelui artist Ion Dolanescu. Caci, cu o investiție de circa 200.000 de euro, interiorul recompartimentat dar și podul mansardat au dublat spațiul casei…

- Dragoș Dolanescu profeseaza ca psiholog in Costa Rica! Dupa ce in trecut a tratat oamenii pe oua și gaini, fratele lui Ion Dolanescu a spus, in exclusivitate pentru Antena Stars, cați bani face acum din terapii. Dupa cei patru ani de politica, acesta a decis sa iși redeschida cabinetul.

- Simona Gherghe a implinit, luni, frumoasa varsta de 45 de ani, iar familia și apropiații au sarbatorit-o cu fast. Soțul i-a organizat o petrecere surpriza la care au fost prezenți toți cei dragi. Prezentatoarea de la Mireasa a publicat imagini de colecție de la eveniment.

- Unul dintre fii lui Ion Dolanescu a dezvaluit ce l-a rugat tatal sau inainte sa moara. Dragoș, fiul cel mic al regretatului artist de muzica populara, a primit o sarcina foarte importanta, potrivit click.ro. Dragoș Dolanescu, baiatul pe care Ion Dolanescu l-a avut din relația cu Margarita Valenciano,…

- Motiv de bucurie in familia Iuliei Albu. Fiica vedetei iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cați ani a implinit Mikaela. Cunoscuta stilista a postat mai multe imagini emoționante pe rețelele de socializare, dar și un mesaj pentru fata ei.

- Ieri, 5 octombrie, baiețelul lui Cabral și al Andreei Ibacka a implinit un an. Micuțul a fost sarbatorit in familie, de mama și de surioara lui, insa e departe de tatal lui. Cabral este in Republica Dominicana, caci filmeaza pentru emisiunea „Sunt celebru, scoate-ma de aici”, de la Pro TV. Intr-o imagine…

- Florin Salam iși sarbatorește ziua de naștere azi. Celebrul cantareț de manele a implinit 43 de ani, iar fiica lui, Betty Vișanescu, i-a transmis deja o urare emoționanta in mediul online. Fiul artistei este nascut in aceeași zi, astfel ca este dubla sarbatoare in familia lor.

- Elena Udrea iși dorea sa iasa din inchisoare pentru a putea sarbatori ziua de naștere a micuței sale care a implinit patru ani, insa acest lucru nu a fost posibil. Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu fiica lor, Eva, dar și un mesaj emoționant…