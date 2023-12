Dragoș Damian: 'Unde se duc banii pe care îi plătim pentru sănătate? Situația de la CNAS este o bătaie de joc' Unde se duc banii pe care ii platim pentru sanatate? Situația de la CNAS este o bataie de joc nu numai la adresa pacienților care au nevoie de servicii medicale, ci și la adresa contribuabililor care platesc 10% contribuții la asigurarile de sanatate. Schimbarile dese de leadership din cauza presiunilor politice, presupusa lipsa cronica a banilor, grevele angajaților care au ramas pe scheme de salarizare de acum 10 ani, un sistem informatic care a costat miliarde și care mai mult nu merge și festivalul de scutiri la plata contribuțiilor sunt tot atatea aberații care arata ca cineva fie este… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

