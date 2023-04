Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Damian, director general Terapia Cluj și director executiv PRIMER (Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania), le transmite un mesaj clar politicienilor dupa ce agentia de rating Fitch a reconfirmat ratingul suveran al Romaniei si a revizuit perspectiva de tara de la negativa…

- Gica Popescu trage un semnal de alarma dupa ce UEFA a acceptat steagul Ungariei Mari pe stadioane. Capitanul Generației de Aur considera ca autoritațile din Romania trebuie sa se implice urgent in aceasta situație. Fostul internațional este de parere decizia Federației Maghiare de Fotbal are legatura…

- Fostul ministru al Muncii, deputatul PNL Raluca Turcan a declarat marti, in emisiunea Proiect de Tara: Romania de la Prima News, ca vrea sa traga un semnal de alarma si niciun politician sa nu se imbete cu apa rece ca putem sa pacalim Comisia, iar daca nu facem aceste reforme, costul pe o masura de…

- Dragoș Damian, director general Terapia Cluj și director executiv PRIMER (Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania), reacționeaza la avertismentul lansat de directorul medical al Institutului de Boli Infectioase Matei Bals, Adrian Marinescu, privind riscul dispariției medicamentelor…

- Catalin Gherzan trage un nou semnal de alarma privind proiectul legilor educației Prevederea din proiectul legii invațamantului preuniversitar ca educatoarele sa aiba facultate este aberanta, considera Catalin Gherzan, președinte PUSL și manager al uneia dintre cele mai importante instituții de invațamant…

- Actorul Florin Zamfirescu intervine in scandalul momentului, cel cu privire la dragarea Canalului Bastroe. Acesta nu-si ascunde dezgustul vizavi de faptul ca tara noastra este calcata in picioare tocmai de cei pe care, de-a lungul timpului, i-a ajutat sub diverse forme. Zamfirescu a punctat cu amaraciune…

- ”Ruleta ruseasca” pe care o joaca Romania cu viețile pacienților: Gasești sau nu medicamentele de care ai nevoie? ”Ruleta ruseasca” pe care o joaca Romania cu viețile pacienților: Gasești sau nu medicamentele de care ai nevoie? Dragoș Damian, director general Terapia Cluj și director executiv PRIMER…

- Dragoș Damian, director general Terapia Cluj și director executiv PRIMER (Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania), afirma ca nu impartașește optimismul premierului Nicolae Ciuca, susținand ca programul național de combatere a cancerului risca sa eșueze din cauza lipsei medicamentelor…