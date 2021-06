Stiri pe aceeasi tema

- Din ce motiv credeți ca Guvernul Cițu nu crește nivelul pensiilor?Nu sunt bani - 31,55%Sunt bani, dar sunt folositi la altceva - 30,39%Din rea-vointa - 22,62%Nu stiu - 15,44%Credeți ca exista vreo șansa de creștere a pensiilor pana la sfarșitul acestui an?Da - 31,17%Nu - 50%Nu stiu - 18,83%Credeți ca…

- Dragoș Damian, CEO al producatorului de medicamente Terapia Cluj, a criticat Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) pentru reforma sistemului de pensii. El spune ca speranța unui copil nascut „azi” a ajuns sub…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat miercuri seara la Digi24 ca pana la finalul anului viitor, Romania va avea o noua lege a pensiilor. Totodata, spune ministrul, pana la sfarșitul lui 2023, tot procesul de digitalizare al sistemului de pensii va fi gata, astfel incat fiecare persoana iși va…

- Dincolo de urmarire obisnuite de Ziua Copilului, 1 iunie este si un prilej de reflectie cu privire la viitorul pe care il pregatim propriilor copii. Dragos Damian, director general Terapia Cluj, cel mai mare producator de medicamente din Romania, trage un semnal de alarma cu privire la marile probleme…

- Dragos Damian, directorul general al Terapia Cluj, cel mai mare producator local de medicamente, si presedinte al Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania, intervine in dezbaterea generata de anuntul surprinzator facut de Ludovic Orban cu privire la gratuitatea vaccinului…

- Romanii ar putea sa se bucure de o noua pensie! Informația facuta publica ar putea sa ajute mai multe persoane, caci Anton Hadar, președintele Federației ‚Alma Mater’, a explicat cine ar putea sa beneficieze de acești bani veniți in urma unei noi pensii ce ar putea sa fie adaugata la noi in țara. Cine…

- Un medicament anti-COVID intra in producție fabrica din Cluj-Napoca. Terapia Cluj, cel mai mare producator de medicamente din Romania, va produce un medicament ce va fi folosit in tratarea pacientilor infectati cu noul coronavirus. Acesta va fi utilizat in tratarea simptomelor medii si usoare de COVID-19.…