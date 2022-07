Stiri pe aceeasi tema

- Domnule Președinte Nicolae Ciuca, Domnule Președinte Marcel Ciolacu, pentru numele lui Dumnezeu, opriți toate ajutoarele, compensarile, plafonarile, subvențiile, scutirile, etc. Țineți banii pentru investiții sau pentru la iarna, atunci cand lucrurile o vor lua razna.

- Dragoș Damian, director general Terapia Cluj, cel mai mare producator local de medicamente, reacționeaza la comparația facuta de Kelemen Hunor intre Romania și Ungaria. Dupa ce vicepremierul a afirmat ca statul roman nu mai controleaza ceea ce inseamna industria de petrol, spre deosebire de Ungaria,…

- Dragoș Damian, director general al companiei Terapia Cluj, cel mai mare producator de medicamente din Romania, considera ca o intervenție a statului pe piața carburanților nu ar face decat sa agraveze situația. Daca fostul ministru Eurgen Teodorovici propunerea plafonarea prețurilor la carburanți,…

- Dragoș Damian, director general Terapia Cluj, cel mai mare procator de medicamente din Romania, reacționeaza la schimbul de replici dintre Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu, pe tema unei așa-zise taxe de solidaritate. Intr-un comentariu transmis redacției stiripesurse.ro, Dragoș Damian amintește ca…

- Producatorul de medicamente Terapia Cluj, parte a gigantului Sun Pharma, a cumparat 12 produse sub marca Uractiv de la Fiterman Pharma Iasi, care genereaza anual venituri de peste 40 mil. lei. Tranzactia asteapta unda verde de la autoritati. „Pentru noi, achizitia inseamna o continuare a angajamentului…

- Domnule Nicolae Ciuca, Domnule Marcel Ciolacu, țineți darea de seama la 1 an de guvernare la Fabrica de Zahar din Luduș. Curaj, spuneți acolo ca singura prioritate economica pana in 2028 este producția in țara de energie, mancare, chimie și aparare.

- Dragoș Damian, director general Terapia Cluj (cel mai mare producator de medicamente din Romania), reacționeaza la afirmațiile ministrului educației, Sorin Cimpeanu, referitoare la „punctul de minim” in care a ajuns calitatea invațamantului din Romania. Directorul executiv al Patronatului Producatorilor…

- Fabricile din țara nu sunt responsabile de creșterile infernale de prețuri, nici nu au cum, la cate au ramas. Un calcul simplu demonstreaza ca și cu dublarea din ultimul an al costurilor la utilitați, combustibili, materii prime și materiale și cu absorbția totala a noilor costuri in preț acesta nu…