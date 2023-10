Dragoș Damian: 'Pantofii fură startul în campania electorală' Spre amuzamentul opiniei publice, au aparut niște contre intre politicieni cu privire la pantofi, la incalțaminte in general, care aparent, la prima vedere, indica la ce nivel de campanie electorala trebuie sa ne așteptam. Dar tema este mai de actualitate decat ne-am aștepta, nu ar trebui s-o tratam cu superficialitate, pentru ca in afara de modelele de pantofi, de preferințele politicienilor și de prețul incalțamintei, subiectul are implicații foarte adanci pentru economie. Este cu adevarat un subiect de campanie electorala. Astfel, daca vrem sa ducem mai departe in campanie electorala… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

