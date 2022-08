Romania, Bulgaria și Croația indeplinesc toate condițiile pentru a deveni membre cu drepturi depline ale spațiului Schengen fara pașapoarte, a declarat luni cancelarul german Olaf Scholz. Anunțul a fost salutat de liderii politici romani, dar starnește ecouri și in mediul de afaceri. Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj, cel mai mare producator local de medicamente, considera ca „intrarea Romanei in Spațiul Schengen este in 2022 o victorie la fel de mare precum aderarea din 2007 la Uniunea Europeana”. Acesta analizeaza, intr-un comentariu pentru stiripesurse.ro, consecințele acceptarii Romaniei…