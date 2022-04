Stiri pe aceeasi tema

- Analistii CFA Romania estimeaza o crestere economica de 3% pentru acest an, in scadere cu o jumatate de punct procentual fata de anticipatiile anterioare, in timp ce anticipatiile inflationiste au continuat sa creasca, pe fondul invaziei Rusiei in Ucraina.

- Banca Mondiala a revizuit in scadere estimarea privind cresterea economiei Romaniei pentru anul 2022, cu 2,4 puncte procentuale fata de previziunile pe care le facuse in ianuarie, la 1,9%, avertizand ca riscurile de incetinire, legate de razboiul din Ucraina si de evolutia variantelor de Covid-19, sunt…

- Relocarea manufacturii din Rusia, Belarus și Ucraina catre țarile de origine ori țari terțe devine un subiect fierbinte. Se pare ca exista deja proiecte in mișcare și aici, o fabrica de tractoare din Ucraina (capital ucrainean, distrusa) se muta in Romania.

- Medicamentele produse in fabricile din Romania au ajuns la Spitalul de Copii din Cernauți, unde sunt tratați copiii veniți din zonele de conflict din Ucraina. Dragoș Damian, director general al Terapia Cluj, avertizeaza ca in Ucraina este o penurie de medicamente esențiale pentru bolnavii cronici.…

- Dragoș Damian, director general Terapia Cluj, cel mai mare producator de medicamente din țara, propune schimbarea numelor unor strazi din Romania cu unele din Ucraina. De exemplu, Șoseaua Kiseleff din București sa devina strada Kiev sau Ucraina. „Și asta este o modalitate de a trece in istorie ca…

- Dragos Damian, CEO Terapia Cluj, a prezentat o solutie pentru "anticipata criza a pensiilor Decreteilor", acei romani nascuti dupa 1967, in ceea ce a reprezentat un "baby-boom", prin cei aproximativ 4,5 milioane de copii si care in urmatorii 10 ani ar trebui sa iasa la pensie. Damian considera ca "reducerea…