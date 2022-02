Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 1.146 de cazuri de infectare cu varianta Omicron a SARS-CoV-2 au fost confirmate in Romania pana in 30 ianuarie, iar dintre acestea 248 au fost inregistrate in saptamana 24-30 ianuarie, arata raportul publicat de Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Totodata, la 13 persoane…

- Durata carantinei si a izolarii pentru persoanele bolnave de Covid-19 va fi redusa la 10 zile, a anunțat ministrul Sanatatii. In prezent, persoanele nevaccinate care vin in țara trebuie sa stea in carantina 14 zile. Alexandru Rafila nu a explicat insa cand va intra in vigoare masura: ”Durata izolarii…

- update Capacitatea de raspuns a sistemului sanitar in valul 5 al pandemiei va fi suprasolicitata, cel puțin la nivelul din octombrie 2021, a avertizat miercuri, intr-o conferința de presa, medicul epidemiolog Adriana Pistol, directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile…

- Sezonul a inceput deja, la nivel national, numarul de cazuri fiind de 56 in ultima saptamana monitorizata, fata de 10 acum un an. Ttotodata, numarul total de infectii respiratorii acute este de 46.000. Specialistii spun ca sezonul de gripa care tocmai a inceput va fi unul mai „zgomotos" comparativ…

- Directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, Adriana Pistol, a declarat vineri, 10 decembrie, intr-o conferința de presa, ca potrivit noilor informații, „avem 6 cazuri probabile” și „5 cazuri suspecte”. Deocamdata, in Romania s-au confirmat oficial trei cazuri de…

- Prima reacție a premierului dupa confirmarea tulpinii Omicron: „Voi dispune masuri. Nicio clipa nu trebuie pierduta” Prima reacție a premierului dupa confirmarea tulpinii Omicron: „Voi dispune masuri. Nicio clipa nu trebuie pierduta” Primul ministru Nicolae Ciuca va avea in cursul dimineții de duminica,…

- 46 de medici, 15 asistenti si 20 de profesori au fost decorați de președintele Klaus Iohannis intr-o ceremonie ce a avut loc miercuri la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Decorațiile au fost acordate pentru aportul adus de aceste persoane in lupta impotriva coronavirusului. „1…

- Spitalele COVID vor incepe recoltarea de probe pentru a depista daca tulpina Omicron a ajuns in Romania. Potrivit Directorul Centrului de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CSCBT), Adriana Pistol, țara noastra are capacitate suficienta de a realiza secventieri pentru depistarea tulpinii…