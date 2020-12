Juristul Dragoș Condrea a fost numit, marți, de premierul interimar Nicolae-Ionel Ciuca, in funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru. Dragoș Condrea a fost numit secretar general al Guvernului dupa demisia lui Antonel Tanase. Din mai 2009 pana in prezent Codrea a ocupat funcția de director juridic in cadrul SGG, instituție care se afla in subordinea prim-ministrului și face parte din Aparatul de lucru al Guvernului. In perioada februarie 2009- mai 2009 a fost consilier personal al ministrului sanatații, iar in perioada 2004-2009 a fost șeful Direcției Generale Juridice in…