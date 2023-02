Dragoș Bucur și-a deschis o băcănie-patiserie! Actorul și soția sa vând produse ”de casă” pe care le fac chiar acasă Actorul Dragoș Bucur și soția sa, fosta vedeta pop Dana Nalbaru, și-au deschis o bacanie-patiserie in Otopeni, aproape de satul unde au ales sa se mute. Produsele vandute sunt artizanale, facute chiar de fosta vedeta a scenei muzicale. Pentru solista ce a lasat scena pentru a-și crește și educa singura copiii, avand in vedere ca aceștia s-au marit, a venit vremea sa-și gaseasca un nou proiect, o afacere. Juratul ”Romanii au Talent” i-a dat credit talentului soției sale de a gasi produse de panificație și patisserie inedite și a lucrat decizia de a deschide un magazin de familie. Bacanie amenajata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

