Dragoș Bucur, noi declarații cu privire la decizia de a nu se vaccina anti-COVID-19 și de a nu purta mască Recent, Dragoș Bucur (43 de ani) a facut in mediul online un anunț care a starnit in rindul opiniei publice un val de controverse. Prezentatorul emisiunii “Visuri la cheie” a postat pe pagina a sa de Facebook un mesaj in care spune ca nu se vaccineaza impotriva noului coronavirus și nici nu poarta masca de protecție. „In cazul in care nu aveați pe cine sa injurați: nu ma vaccinez și nu port masca”, sunt cuvintele din mesajul actorului. Acum, Dragoș Bucur a postat un nou mesaj in care afirma ca nu este de acord cu deciziile luate de autoritați in contextul pandemiei și ca nu nu incurajeaza pe nimeni… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

