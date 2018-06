Dragos Bucur face un apel ca oamenii sa iasa in strada: Trebuie sa luam atitudine acum, altfel peste 10 ani ne vom intreba cum am ajuns acolo

Actorul Dragos Bucur face un apel, pe Facebook, ca oamenii sa iasa in strada si sa protesteze, spunand ca trebuie sa ia atitudine acum, pentru ca, altfel, peste 10 ani ne vom intreba cum am ajuns acolo.



"Imi amintesc ca imediat dupa revolutie si chiar putin inainte - eram mic, avem 13 ani - ma intrebam foarte des cum de s-a ajuns acolo, cum de a fost posibil ca un singur om sau mai bine zis o mana de oameni sa ajunga sa controleze o tara intreaga si cred ca raspunsul este: oamenii nu au luat atitudine, oamenii nu au ajuns in acel punct incat sa iasa toti in strada sa spuna nu. Ei bine,…