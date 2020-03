Stiri pe aceeasi tema

- Veste proasta pentru Jorge – George Papagheorghe, care iși aștepta fiica cea mica sa vina in țara. Din pacate, acest lucru nu mai este posibil din cauza problemelor cu Corona Virus, astfel ca probabil mama micuței a luat hotararea de a nu-și mai trimite fiica in țara. Cantarețului și prezentatorului…

- A patra persoana confirmata cu noul coronavirus a fost internata, marți, in Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, iar in prezent nu are febra sau alte simptome ale bolii. Doua familii care locuiesc in apropierea casei barbatului sunt izolate la domiciliu, potrivit GCS.Potrivit…

- Una dintre cele mai indragite cantarețe și vedete de televiziune de la noi și-a speriat fanii de pe rețelele de socializare dupa ce a publicat cateva imagini infofolite cu ea pe rețelele de socializare. Mirela Boureanu Vaida a explicat imediat prietenilor virtuali ce a pațit și de ce apare așa in fața…

- Indragita actrita de seriale de televiziune si prezentatoare, Alina Puscas este speriata de Corona Virus. Recent s-a intors dintr-o vacanta de la Paris, unde a fost la schi, si a povestit pe instastory ce probleme a intampinat din cauza virusului si ce masuri a luat in ultima vreme. Zilele trecute,…

- Județul Satu Mare a fost in alerta dupa ce un pacient suspect de infectare cu coronavirus a fost internat sambata seara la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean. Medicii au rasuflat ușurați dupa ce au vazut analizele. Conform satumareonline.ro, era vorba despre un barbat sosit recent din…

- O mama a reușit sa șocheze o lume intreaga, atunci cand a intrat in banii stranși din donații, meniți pentru tratamentul fiului ei bolnav. A pus mana pe o suma colosala, de 100 de mii de lire sterline, apoi a pierdut banii la jocuri de noroc. Fiul ei a murit ulterior, insa femeia nu a fost penalizata…

- Arghiepiscopia Argesului si Muscelului deruleaza campania “VREAU SA TRAIESC! IMPREUNA pentru CALIN!” al carei scop este sprijinirea unui elev al Liceului de Teologie Neagoe Voda Basarab din Curtea de Argeș, interpret din corul Seminarului Teologic Ortodox cu același nume. Povestea baiatului, spusa chiar…

- Nicolae Guța a aparut in fața fanilor mult mai slab, iar mulți fani au crezut ca era grav bolnav, nereușind sa iși explice cum a reușit sa dea jos atatea kilograme. De ceva vreme, Nicolae Guța s-a pus, parca, pe ingrașat. "A reinceput sa manance cum o facea in vremurile lui bune. Omleta…