Dragoș Bucur, Dorian Boguță și Alexandru Papadopol deschid porțile pentru înscrierile la cursurile Actoriedefilm.ro! · Noii cursanți pot avea șansa sa faca parte din distribuția continuarii comediei „Doua lozuri” In perioada 15 noiembrie 2021 – 15 mai 2022, Actoriedefilm.ro susține in colaborare cu Studioul 2DB Film un nou atelier dedicat actoriei de film. Cursurile școlii Actoriedefilm.ro sunt pentru toți cei pasionați de actorie și care cred ca au ceva de oferit marelui ecran, fie ca sunt actori profesioniști, amatori sau incepatori, tineri sau batrani, slabi sau mai plinuți, frumoși sau mai puțin frumoși. Cursurile vor dura 6 luni, cu o frecvența de doua ori pe saptamana, iar la final… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

