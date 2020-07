Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Bacau a replicat, printr-un comunicat de presa, acuzațiilor formulate in weekend de PNL. Potrivit liberalilor, modernizarea DJ 241 B Padureni – Godovana a fost prevazuta spre finanțare inca din 2017, prin Programul Național de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Locuitorii din Filipeni, care așteapta de 30 de ani ca DJ 241 B Padureni – Godovana, cu o lungime de 15 kilometri, sa fie modernizat și practicabil, au devenit bataia de joc a PSD, afirma PNL Bacau, intr-un comunicat de presa. ”Toți locuitorii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Locuitorii din Filipeni, care așteapta de 30 de ani ca DJ 241 B Padureni – Godovana, cu o lungime de 15 kilometri, sa fie modernizat și practicabil, au devenit bataia de joc a PSD, afirma PNL Bacau, intr-un comunicat de presa. ”Toți locuitorii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Au inceput lucrarile la noua Sala Polivalenta a Pitestiului. “Firma CON-A din Sibiu, declarata caștigatoare a licitației organizata de CNI, a inceput lucrarile la noua Sala Polivalenta, a carei valoare este estimata la circa 90 de milioane de lei, din care șase milioane reprezinta contribuția de la…

- Primaria Constanta a atribuit contractul pentru lucrari de demolare a unor active amplasate pe locul viitoare Sali Polivalente Terenul pe care se doreste a se face investitia, respectiv demolarea are o suprafata de 78.335 mp Lucrarile de demolarea vor fi realizate de societatea SMZ IMPEX SRL cu sediul…

- Eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacau, a publicat o replica dura, dupa acuzațiile deputatului Ionel Palar, președintele PNL Bacau, ce a susținut ca, alaturi de alți liberali, ar fi fost impiedicat sa doneze sange. Benea afirma ca... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- ​CFR a primit o oferta pentru studiul de fezabilitate al caii ferate Brasov - Aeroportul Internațional Ghimbav, iar pe noua linie ferata s-ar putea circula peste trei ani, scrie Buna Ziua Brașov. Se dorește legarea garii Brașov cu terminalul de la aeroportul Ghimbav, electrificarea liniei și construirea…

- O firma din Bacau intentioneaza sa construiasca o microhidrocentrala in Tismana. Conform celor declarate de primarul localitatii, Costel Buzianu, realizarea unei microhidrocentrale in Tismana face parte dintr-un proiect de grant in care parteneri sun...