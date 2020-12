Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Bacau, europarlamentarul Dragos Benea, critica noul Guvern pentru faptul ca Moldova nu este bine reprezentata la ministere. "Nicio vorba despre Moldova in Parlament! Ne asteapta ani buni de liniste asurzitoare de... dreapta. Alianta perdantilor de la parlamentare, locurile…

- George Simion (sursa foto: Facebook) Alianța pentru Unirea Romanilor a caștigat 9% la alegerile parlamentare și, dupa redistribuirea voturilor, va obține, probabil, un procent final mai mare. Cea mai recenta formațiune parlamentara a obținut scoruri mari in județele Moldovei și, in mod bizar, in Constanța.…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu spune despre Klaus Iohannis ca, prin votul de la alegerile parlamentare, romanii au transmis un mesaj clar: nu se mai poate continua cu un guvern de politruci. „Votul este cea mai aspra palma democratica pentru un președinte care nu și-a ințeles atribuțiile! Romanii i-au transmis…

- Liderul de la Minsk, Aleksandr Lukasenko, a felicitat-o pe Maia Sandu pentru victoria la prezidentialele din R. Moldova. Presedintele belarus s-a aratat deschis sa aiba o colaborare cu presedintele ales al R. Moldova.

- Președintele USR Maramureș, Dan Ivan, spune ca alianța USR PLUS a purtat discuții in vederea realizarii unei majoritați la nivel de Consiliu Județean doar cu PNL. Reacția acestuia vine in contextul in care PMP Maramureș a spus ca USR PLUS ar avea o alianța ascunsa. ”PMP Maramureș, partidul care conduce…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sâmbata, la Timișoara, întrebat daca va fi premier și dupa alegerile din decembrie, ca primul ministru îl da partidul care câștiga alegerile, în replica dupa ce USR-PLUS a anunțat ca intra în alegerile parlamentare cu dorinta de…

- Președintele PSD Bacau, europarlamentarul Dragoș Benea, a lansat un atac la adresa „noului val” de politicieni Pro Romania. Liderul social-democrat arata ca, de fapt, este vorba despre vechi politicieni, de care PSD s-a dezis, din cauza... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.