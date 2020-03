Stiri pe aceeasi tema

- Turistii care vor sa isi anuleze vacantele pe care le aveau platite in zonele care nu se afla in carantina, pe fondul epidemiei de coronavirus, nu isi vor primi banii inapoi si trebuie sa respecte...

- Turisii care vor sa isi anuleze vacantele pe care le aveau platite in zonele care nu se afla in carantina, pe fondul epidemiei de coronavirus, nu isi vor primi banii inapoi si trebuie sa respecte prevederile contractuale, a declarat, luni, presedintele Eurolines Romania, Dragoș Anastasiu, potrivit…

- Turistii care vor sa renunte la o deplasare in zone care nu se afla in carantina din cauza coronavirusului, chiar daca sunt in Italia, trebuie sa respecte prevederile contractuale, a declarat luni presedintele Camerei de Comert Romano-Germane (AHK), Dragos Anastasiu. "Au existat tot felul de interpretari…

- Cazuri de infecție cu noul coronavirus (20.02.2020) Noul coronavirus descoperit intai in regiunea Wuhan, China, care a facut inconjurul planetei in ultimele zile, prin intermediul știrilor, a forțat Organizația Mondiala a Sanatații sa declare „urgența publica internaționala”. Virusul are o rata de deces…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus din China a depasit 8.100 la nivel mondial, fiind mai mare decat numarul total al cazurilor din epidemia SARS, care a avut loc in perioada 2002-2003, punand in pericol cresterea celei de-a doua mari economii la nivel mondial, transmite Reuters potrivit…

- O familie din Emiratele Arabe Unite, venita din Wuhan, a fost diagnosticata cu noul coronavirus, a anunțat miercuri ministerul sanatații din EAU, potrivit Reuters.Este primul caz cu noul coronavirus chinez confirmat în Emirate, un nod de transport aerian major, aeroportul din Dubai fiind…

- In contextul focarului de pneumonie virala coronavirus din Republica Populara Chineza, provincia Hubei, localitatea Wuhan, Ministerul Afacerilor Externe recomanda amanarea calatoriilor in aceasta zona pana la normalizarea situatiei.Totodata, MAE recomanda cetatenilor romani care se afla deja in R.P.…

- Singapore a confirmat joi primul caz de cronovirus. Pana joi, trei orașe din China, Ezhou, Huanggang și Wuhan, unde a izbucnit focarul, au intrat in carantina. Noul coronavirus a infectat deja peste 600 de oameni și a ucis alți 17 pana in prezent. Situația pe țari a infectarii cu noul CORONAVIRUS 2019-nCoV.