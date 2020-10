Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK), Dragos Anastasiu, a declarat ca "promisiunea ferma" a guvernului este ca "programul de munca flexibila, Kurzarbeit, va fi prelungit pentru cel putin 6 luni". "Am avut si o tema legata de munca si avem o veste buna, din punctul asta de…

- Presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano-Germana, Dragos Anastasiu, i-a transmis premierului Ludovic Orban in cadrul videoconferintei ”RoInvest”, organizata de Agentia de presa News.ro, ca trebuie investit in resursa umana, in aparatul administrativ si ca trebuie schimbata mentalitatea. “Sunt…

- Intre 500.000 și 700.000 de angajați ar putea beneficia de pe urma programului de munca flexibil „Kurzarbeit” in urmatoarele 6 luni de zile, a declarat Dragoș Anastasiu, președintele Camerei de Comerț și Industrie Romano-Germana. Acesta adauga ca impactul financiar ar fi de aproximativ 2,5 miliarde…

- Autoritațile din domeniul sanatații din Romania se fac din nou de ras. Nu exista argumente stiintifice care sa demonstreze ca o crestere a numarului de infectari cu Covid-19 este favorizata de activitatile din domeniul turistic, a declarat, joi, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Horatiu…

- Cerut de mediul de afaceri, Ministerul Muncii a creat un proiect pentru implementarea Kurzarbeit – un soi de munca flexibila pe modelul german. Prin aceasta masura, se asigura plata unei indemnizații, pentru fiecare angajat, în valoare de maxim 75% din diferența dintre salariul de baza brut…