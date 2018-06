Stiri pe aceeasi tema

- Mii de medici au plecat din țara in ultimii ani, dar exista și excepțiile care fac drumul invers. Pleaca la specializare și se intorc sa practice medicina in țara. Astazi, exemplul unui medic din Timisoara: Octavian Crețu.

- O persoana si-a pierdut viata, iar alta este ranita, in urma unui accident rutier produs joi dimineata pe DN 1 (E68) Brasov - Sibiu, in judetul Brasov. La aceasta ora, traficul este blocat in zona localitatii Beclean.

- Aglomerație pe drumul spre munte. Centrul Infotrafic al Poliției Romane anunța ca in jurul pranzului erau valori ridicate de trafic in zona Comarnic. „In ceea ce priveste fluenta traficului, semnalam ca exista aglomeratie pe sensul de urcare al DN1 Ploiesti – Brasov in zona localitatii prahovene Comarnic…

- 1 mai 2018- minivacanța. Românii care pleaca la mare de 1 mai vor avea de platit de taxa de pod de la Cernavoda. Potrivit cnadnr.ro, aceasta taxa poate fi platit și prin SMS, la benzinarii, online sau la punctele de taxare.

- SCHIMBARI…Soferii vasluieni trebuie sa aiba mare grija, in perioada urmatoare, si sa verifice termenul de expirare a Inspectiei Tehnice Priodice. Daca nu fac acest lucru si sunt prinsi cu ITP-ul expirat acestia risca sa fie “umiliti” in public. Mai exact, incepand cu data de 20 mai a acestui an, soferii care…

- Studentii Universitatii "Alexandru Ioan Cuza” din Iasi au intrat joi in greva japoneza, pentru doua zile, si solicita Ministerului Educatiei Nationale (MEN) reanalizarea alocarii locurilor bugetate pentru anul universitar 2018-2019, ei alaturandu-se astfel studentilor din celelalte patru universitati…

- Marcel Puscas a declarat ca miercuri a fost ultima zi a lui in fotbal, dupa ce a primit numai opt voturi, din cele 254 exprimate la alegerile pentru presedintia FRF."Felictari lui Razvan Burleanu, felicitari celor care m-au votat, cei 8, dar si celor care nu m-au votat. Felictari tutror participantilor.…

- Proiectul BusinessDrive startUp, realizat cu sprijinul Bancii Comerciale Romane, isi continua demersul de a oferi antreprenorilor la inceput de drum (si nu numai) cateva elemente cheie de care au nevoie in faza de start-up: finantare si acces la resurse, know-how de managementul afacerilor, mentoring…